لجميع المعتمرين من كافة أنحاء العالم .. السعودية تعلن عن تمديد تأشيرة العمرة إلى 3 أشهر

الرياض - محمد الاطلسي - استقبل فخامة رئيس جمهورية أوزباكستان شوكت ميرزيوييف، معالي وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، بالعاصمة الأوزبكية طشقند، وذلك في ختام زيارة معاليه الرسمية التي استمرت يومين.

وشهدت الزيارة الرسمية عقد العديد من اللقاء مع عدد من المسؤولين لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين في عدة مجالات.

ومناقشة أفق تطوير العلاقات المتميزة بين البلدين خصوصًا بعد أتمتتة جميع الخدمات والبرامج، وتقديمها إلكترونيًا من خلال منصة “نسك”، وإصدار تأشيرات الزيارة والعمرة بشكل سريع، موضحًا أن تأشيرة العمرة جرى تمديدها من شهر إلى 3 أشهر لجميع المعتمرين من كافة أنحاء العالم.