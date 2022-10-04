دولة عظمى وصاحبة الكلمة الفصل ترد على تهديدات الحوثيين وتوجه دعوة حاسمة

الرياض - محمد الاطلسي - في أول رد على تهديدات مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، باستهداف الشركات النفطية في اليمن والسعودية والإمارات، أكدت الولايات المتحدة الأمريكية رفضها لتك التهديدات.

ووجهت الخارجية الأميركية، دعوة حاسمة لمليشيا الحوثي الانقلابية، لمواصلة التفاوض بحسن نية والتوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن.

وعبرت الخارجية الأمريكية، عن قلقها من عدم التوصل لاتفاق بتمديد الهدنة في اليمن، كما رحبت في بيان لها بدعم الحكومة اليمنية لمقترح الأمم المتحدة لتمديد الهدنة.

وأكدت الولايات المتحدة على رفضها لخطاب الحوثيين الذي ينطوي على تهديد للسفن التجارية والشركات النفطية العاملة في المنطقة.

وفي وقت سابق، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأطراف في اليمن للامتناع عن ممارسة أي استفزازات يمكن أن تصعد من العنف.

وتأتي تصريحات الأمين العام للأمم المتحدة بالتزامن مع فشل الجهود والمساعي الدولية لتمديد وقف إطلاق النار والهدنة الأممية التي انتهت يوم الأحد الماضي.