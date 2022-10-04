السعودية تحسم الجدل وتكشف السر الذي دفع الحوثيين لرفض تمديد الهدنة

الرياض - محمد الاطلسي - حسمت صحيفة "عكاظ" السعودية الجدل حول أسباب رفض مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران تمديد الهدنة الإنسانية والعسكرية في اليمن.

وكشفت الصحيفة السعودية سر رفض المليشيات الحوثية لتمديد الهدنة، وأكدت في تقرير لها، أن بيان المليشيات الرافض للهدنة "كشف الوجه القبيح للمليشيا في الابتزاز والتسول والبحث عن الأموال من دول المنطقة وغيرها".

كما أكدت أن رفض مليشيا الحوثي تمديد الهدنة، كشف إفلاس المليشيات واستغلالها للجوانب الإنسانية والحرب والتسول لدعم المركز المالي للجماعه تحت مسمى مرتبات الموظفين.

ومساء الأحد، أعلن المبعوث الأممي الخاص باليمن، فشل تمديد الهدنة العسكرية والإنسانية في اليمن والتي بدأت مطلع أبريل الماضي.

وكانت مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، قد أعلنت في وقت سابق، وصول تفاهمات تمديد الهدنة إلى طريق مسدود، وهددت الشركات النفطية العاملة في اليمن والسعودية والإمارات بالقصف، وطالبتها بالتوقف بشكل نهائي عن إنتاج وتصدير النفط.

بدورها، أعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، عن تلقيها مقترحاً ‎محدثاً من المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن لتمديد وتوسيع ‎الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022، مؤكدة أنها تعمل على دراسة المقترح المحدث وأنها ستتعامل معه بايجابية.