الرئيس الإيراني يفضح الحوثيين ويتدخل معلناً عن ثلاثة بنود لتمديد الهدنة في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي خلال اتصال هاتفي مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عن ثلاثة بنود رئيسية لتمديد الهدنة في اليمن وحل الأزمة اليمنية.

الرئيس الإيراني لأمين عام الأمم المتحدة: نؤكد على حل الأزمة اليمنية عبر الحوار اليمني دون تدخل أجنبي

الرئيس الإيراني لأمين عام الأمم المتحدة: نأمل أن تفضي الجهود الأممية إلى التزام السعودية بتعهداتها في إيقاف عملياتها باليمن

وزعم الرئيس الإيراني أن حل الازمة اليمنية لن يكون إلا ن خلال رفع الحصار على مليشيا الحوثي وإقرار وقف إطلاق النار في اليمن، ومحاولة حل الأزمة من خلال الحوارات اليمنية اليمنية، والتفاهم دون تدخل أجنبي، في إشارة إلى تدخل التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية.

وتابع قائلا: "أتمنى أن تفي السعودية من خلال جهودكم ومتابعتكم بالتزاماتها بوقف الحرب على اليمن، واقتناعها بحل مشاكل هذا البلد بمشاركة اليمنيين أنفسهم، وتحديد مصير اليمن من قبل الشعب اليمني".

وفي وقت سابق اليوم، أكد المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن المفاوضات بشأن الهدنة في ‎اليمن مستمرة والمبعوث الأممي الخاص باليمن يواصل جهوده.