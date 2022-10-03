اليمن : الحرب تشتعل مجدداً وهجمات حوثية تقتل وتجرح العشرات من قوات الشرعية .. والجيش يصدر بياناً عسكرياً

الرياض - محمد الاطلسي - سقط العشرات من أفراد الجيش الوطني بين قتيل وجريح، جراء هجمات شنتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران على مواقع عسكرية.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة في بيان اطلع عليه "المشهد اليمني"، إن مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، ارتكبت 976 خرقاً للهدنة الأممية خلال 11 يوماً (الأربعاء 21 سبتمبر وحتى السبت 1 أكتوبر 2022) في جبهات الحديدة وتعز والضالع وحجة وصعدة والجوف ومارب.

وأوضح البيان، أن الخروقات الحوثية توزّعت بين 273 خرقاً في محور حيس جنوب الحديدة، و172 خرقاً في جبهات محور تعز، و157 خرقاً جنوب وغرب وشمال غرب مارب، و156 خرقاً غرب محافظة حجة، و138 في محور البرح غرب تعز، و35 شمال وشرق مدينة الحزب بالجوف، و29 خرقاً في جبهات صعدة، و16 خرقاً في محور الضالع.

كما لفت إلى أن الخروقات الحوثية تنوّعت بين محاولات تسلل وإطلاق النار على مواقع الجيش بصواريخ الكاتيوشا والمدفعية والعيارات المختلفة وبالقنّاصة والطائرات المسيّرة المفخخة.

وأكد المركز الإعلامي للقوات المسلحة، أن الخروقات الحوثية نتج عنها استشهاد 5 من أبطال الجيش وإصابة 34 آخرين.

‏مشيرا إلى أن مليشيا الحوثي نشطت في الدفع بتعزيزات بشرية وعتاد قتالي إلى مختلف الجبهات، خصوصاً تجاه الجبهات الجنوبية والغربية بمارب، وجبهات محور تعز والحديدة، إضافة إلى تكثيف المليشيا الحوثية من عمليات استحداث متارس وتنصيب مدفعية وعيارات، ونشر طائرات استطلاعية مسيّرة في مختلف الجبهات