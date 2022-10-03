المملكة السعودية تعلن عن رسوم جديدة لتجديد الجواز .. هل تم رفعها؟

الرياض - محمد الاطلسي - تسأل أحد المواطنين في المملكة العربية السعودية عن رسوم تجديد الجواز وكان سؤاله كالأتي “هل تجديد الجواز 5 سنوات ب 300 ريال؟” لترد عليه الجوازات من خلال صفحتها الرسمية على تطبيق تويتر .

تجديد وإصدار الجواز السعودي متاح حاليًا عبر منصة أبشر لمدة 5 سنوات برسوم 300 ريال سعودي فقط . والأن إليكم طريقة وخطوات استخراج جواز السفر الإلكتروني في المملكة العربية السعودية:-

دخول المواطن على الموقع الرسمي لمنصة أبشر إلكتروني. يجب على المستفيد تسجيل بياناته على منصة (أبشر الإلكترونية).

يطلب من المواطن حجز الموعد الإلكتروني لجوازات السفر في منطقته. يجب أخذ جوازات السفر في الوقت المحدد. يقدم المواطن طلبًا بجواز السفر القديم. يجب أن يرفق المواطن المستفيد بالطلب صورة من الهوية الوطنية و 2 صورة شخصية حديثة. يجب على المواطن مراجعة جميع البيانات والتأكد من صحتها.