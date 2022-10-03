تفاصيل عاجلة .. إسقاط أول طائرة مقاتلة بعد إنتهاء الهدنة و إنفجار الجبهات !

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت مصادر عسكرية، فجر اليوم الاثنين، بأن القوات الحكومية، أسقطت في وقت متأخر من ليل الأحد،، أول طائرة مقاتلة أطلقتها مليشيا الحوثي على سماء غربي محافظة مأرب، بعد انتهاء الهدنة.

وقالت المصادر، ان القوات الحكومية والمقاومة الشعبية، اسقطت طائرة مسيرة مقاتلة تابعة لمليشيا الحوثي اثناء تحليقها فوق مواقعها بجبهة رغوان غرب المحافظة. يأتي ذلك بالتزامن مع شن المليشيات الحوثية أكثر من هجوم عسكري، في جبهات محافظة الضالع وتعز والساحل الغربي ومأرب، بعد انتهاء الهدنة الأممية مساء الأحد، وإعلان الأمم المتحدة فشل محاولات التمديد من قبل جماعة الحوثي.