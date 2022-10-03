ورد الآن : الإمارات تغضب الانتقالي بهذا التصريح القوي والحاسم بشأن الوحدة اليمنية !

الرياض - محمد الاطلسي -

�كد سفير دولة الامارات العربية المتحدة لدى اليمن سالم خليفة الغفلي، اليوم الإثنين، بأن "بلاده مع وحدة اليمن و أمنه و استقراره وسلامة أراضيه ونظامه الجمهوري". جاء ذلم خلال استقبال رئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، للسفير الغفلي بمناسبة إنتهاء فتره عمله. وشدد الغفلي على أن الامارات "لن تقبل بالمشاريع الأخرى التي تحاول النيل من اليمن والإزعاج لجيرانه والممرات المائية الدولية"؛ في إشارة إلى تهديدات مليشيا الحوثي. و عبر الغفلي عن سعادته بالعمل خلال السبع السنوات في اليمن وأن حق الاخوة ونداء الواجب فرض نفسه وأن قيادة الامارات وشعبها يحملون لليمن مكانه خاصة وقد أرتبطت القيادات المتعاقبة في اليمن والإمارات بصله أخوة متميزة. وثمن الغفلي للقيادات اليمنية التعاون الكامل الذي حظي به خلال فتره عمله والمكانة التي أعطيت له وتقدير تلك القيادات لدور الإمارات ومواقفها. يأتي ذلك وسط اتهامات إعلامية للامارات بتنفيذ أجندة توسعية في اليمن وفي مقدمتها دعم مطالب المجلس الانتقالي الجنوبي، في العودة إلى ما قبل 22 مايو 1990.