نشر رسوم مسيئة لنجل الرئيس اليمني السابق « أحمد علي عبد الله صالح» وابو راس و ينسبون له هذه التهمة الخطيرة؟

الرياض - محمد الاطلسي - تداول الذباب الإلكتروني لجماعة الحوثي “صورة لرسم كاريكاتير يسيىء لنجل الرئيس اليمني السابق أحمد علي عبدالله صالح، ويتهمه بالخيانة والعمالة لدولة لامارات، في تطور يكشف عن توتر كبير بين الجماعة والمؤتمر الشعبي العام.

وتداول الذباب الإلكتروني الحوثي الرسم الكاريكاتوري، مطالبين بفصل من وصفوهم بالخونة من حزب المؤتمر الشعبي العام.

وسخر الرسام الكاريكاتيري كمال شرف رسام الجماعة بصنعاءوريشتها القبيحة من نجل صالح ، حيث جمعه مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم إمارة أبوظبي الشيخ محمد بن نايف ، مستهزءاً بعباراته بنجل صالح حيث كتب عليها بعنوان “لن ترى الدنيا على ارضي وصيا الا السعودي والاماراتي والامريكي والبريطاني ، واظهر نجل "صالح" وهو يصفع من "الرئيس الاماراتي".

الكاركاتير قوبل بتعليقات مؤيدة من الذباب الالكتروني لميليشيا الحوثي، وبرفض وتهكم وسخرية من معارضيهم وكتب احدهم ساخرا من ادعاء الميليشيا الوطنية : "وسيبقى نبض قلبي فارسيا مجوسياً إيرانياً ، الحوثه أكبر خونه ياشعب اليمن.

فيما علق اخر بصورة لرئيس استخبارات الجماعة ابو علي الحاكم والى جانبه عناصر التوجيه من حزب الله اللبناني، ونشر ثالث صورة لجريدة "المحرر" وقد عنونت رأس صفحتها الاولى بهاشتاق : "البدر : انا مدين لاسرائيل" تذكيرا بالتعاون الاسرائيلي مع الامام محمد البدراخر الائمة ضد الثوار في اليمن بالستينيات.

وفي رسم كاريكاتوري اخر اساء ذات الرسام لرئيس المؤتمر الشعبي العام في صنعاء ، صادق امين ابو راس، باتهام الاخر بارتباطه بالامارات عبر الحوالات المالية.

وتكشف الاساءات الحوثية لنجل صالح ولابي رأس نية الجماعة تصفية حزب المؤتمر الشعبي العام بشكل كلي ، حتى وان كانت تستخدمه كلافتة لتجميل قبحها وافعالها الفظيعة ضد الشعب اليمني.