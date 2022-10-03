رسمياً : اعلان حوثي بالزحف جنوباً و يحشد باتجاه هذه المحافظة الهامة !

الرياض - محمد الاطلسي - أعلن قيادي حوثي بارز، اليوم الإثنين، انتهاء الهدنة الإنسانية التي رعتها الأمم المتحدة.

وقال محمد علي الحوثي، رئيس ما يسمي "اللجنة الثورية" عبر حسابه على تويتر: رسميا انتهت الهدنة، وبدأت مرحلة تحرير اليمن. في إشارة إلى نيتهم الزحف نحو المحافظات الشرقية والجنوبية.

وهاجم الحوثيون محافظة الضالع ويعتبروها بوابة الجنوب ويحشدون بقوة نحو جبهاتها

ويعتبر الحوثيون هذه المناطق محتلة من قبل السعودية والإمارات، على حد وصفهم.

ويوم أمس هددت جماعة الحوثي بشن هجمات على مصالح السعودية والإمارات.

ودعت الجماعة الشركات العاملة في البلدين إلى المغادرة، وأعطتها مهلة.