اخيرا. حكومة صنعاء تعلن مبادرة جديدة بشأن رواتب الموظفين

الرياض - محمد الاطلسي - قدمت حكومة صنعاء مبادرة جديدة بعد إعلان الأمم المتحدة فشل التوصل إلى اتفاق لتمديد الهدنة المعلنة في اليمن جراء مراوغة التحالف الذي تقوده السعودية عن دفع رواتب الموظفين الحكوميين في كافة المحافظات اليمنية من ايرادات النفط والغاز اليمني الذي يستحوذ عليه.

وقال عضو وفد سلطة صنعاء التفاوضي عبدالملك العجري، في تدوينة على "تويتر": "بدون جدل بيزنطي فاتورة المرتبات حتى قبل العدوان كانت تعتمد على النفط والغاز"، حد تعبيره.

وأضاف مخاطباً التحالف والموالين له: "إما أن تلتزموا تسليم مستحقات الموظفين، أو تسند ادارة إنتاج وتصدير النفط والغاز لحكومة صنعاء وهي جاهزة لدفع مرتبات الموظفين مدنيين وعسكريين في كل محافظات الجمهورية، وايصال حصة المحافظات من الغاز المنزلي".