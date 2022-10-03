السعودية تقدم تسهيلات جديدة لطلب زيارة عائلية في المملكة 2023 وهذه الرسوم المقررة !

الرياض - محمد الاطلسي - تعمل الحكومة السعودية على تقديم كل الخدمات بكل سهولة ويسر بشكل إلكتروني حيث يمكن الحصول عليها من المنزل، ومن بين الخدمات هي طريقة تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية 2023، من الدخول إلى الأراضي السعودية وفقًا للشروط والأحكام القانونية.

تقديم طلب زيارة عائلية في السعودية 2023

يمكن التقديم الإلكتروني من أجل الحصول على تأشيرة زيارة عائلية للسعودية من خلال الخطوات التالية:

• توجه مباشرة إلى منصة خدمات التأشيرات عبر الإنترنت.

• تتبع المنصة وزارة الخارجية السعودية، وهي منصة التأشيرات الإلكترونية.

• انقر لاختيار أيقونة الأفراد التي تظهر أمامك.

• اذهب إلى أيقونة زيارة عائلية للمقيمين من بين الخدمات التي تظهر أمامك.

• ادخل البيانات الخاصة بشكل صحيح مع إضافة بيانات الزوار والتي تطلب منه الصفحة.

• بعد انتهاء المتقدم من إدخال كل البيانات تحصل على رقم الخاص بطلبه، ضرورة الاحتفاظ به، حتى تتم إدخاله مرة أخرى من أجل الاستعلام عن الطلب.

• بعد الخطوات السابقة انقر أيقونة طباعة النموذج.

• سدد كل الرسوم المطلوبة.

• ولكي تحصل على التصديق من قبل مكتب الغرف التجارية يجب تقديم البيانات بشكل صحيح.

طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

وحددت وزارة الخارجية السعودية رسوم قبول طلب التقديم على زيارة عائلية وهي سداد كل الرسوم المالية المخصصة للطب من خلال التالي.

• في حال كانت مدة تأشيرة زيارة عائلية السعودية من 14 يومًا إلى 90 يومًا تصل قيمة التأشيرة بحوالي 300 ريال سعودي.

• عندما تكون مدة التأشيرة نحو 180 يومًا فتقدر بحوالي 3 آلاف ريال سعودي.

• تقدر قيمة التأشيرة بحوالي 5 آلاف ريال سعودي في حال كانت مدتها 365 يوم.

• وإذا كانت مدة التأشيرة أكثر من 730 يوما، تقدر الرسوم بـ 8 آلاف ريال سعودي.