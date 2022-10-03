ورد للتو : السعودية تستبعد احلال السلام المأمول في اليمن وتسرد الأسباب .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - استبعد الكاتب والمحلل السياسي السعودي رئيس مركز ديمومة للدراسات والبحوث الدكتور تركي القبلان ، إحلال السلام في اليمن بالنظر الى الدور السلبي الذي تلعبه الامم المتحدة وربط واشنطن تحقيق السلام في اليمن بالملف النووي الايراني.

وكتب القبلان تدوينة له على "تويتر" قال فيها : "إن سردية السلام على النحو التي تسوقها الأمم المتحدة ومندوبها تعني أن لا سلام مأمول في اليمن. واوضح القبلان أن أمريكا تسعى إلى الإرجاء وليس الإنهاء لمحاولة الحل من خلال الإطار الإقليمي خارج السياق اليمني في ظل خيارات الملف النووي.

وجاءت تعليق القبلان تزامنا مع رفض جماعة الحوثي القبول بمقترح المبعوث الأممي هانس غروندبرغ بتمديد الهدنة الانسانية في اليمن ووضعها شروطا تعجيزية لتمديدها.