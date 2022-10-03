تفاصيل جديدة .. روسيا تعلن خارطة طريق لايقاف الحرب واحلال السلام في اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - أعلنت روسيا خارطة طريق لإيقاف الحرب وإحلال السلام في اليمن، داعيةً الأطراف إلى سرعة الانخراط بحسن نية والبدء في تنفيذها لرفع المعاناة عن الشعب اليمني الذي يكابد منذ 8 سنوات.

جاء ذلك على لسان القائم بأعمال السفارة الروسية لدى اليمن ، يفغيني كودروف، الذي أكد أن تمديد الهدنة في اليمن خطوة على طريق التوصل إلى تسوية سلمية للحرب في اليمن .

وقال كودروف، في بيان نشرته صفحة السفارة الروسية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، إن " روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي تعرب عن قلقها من عدم إحراز تقدم في تأمين الاتفاق على تمديد الهدنة قبل انتهاء صلاحيتها في 2 أكتوبر ".

مضيفاً " نؤكد دعمنا للمبعوث الخاص للأمم المتحدة، ونشير إلى الفوائد الملموسة التي تأتيها الهدنة على كل من اليمنيين والأمن الإقليمي، ونناشد الطرفين عدم تبديد هذا التقدم ".

وشدد على " أنه لا يوجد حل عسكري للنزاع في اليمن"، معرباً عن " اقتناعه بأن تمديد الهدنة يهدف إلى التوصل إلى تسوية سياسية تفاوضية شاملة بقيادة يمنية".

ودعا الدبلوماسي الروسي، الأطراف اليمنية إلى "تكثيف المشاركة مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة من أجل الاتفاق على تمديد الهدنة ".