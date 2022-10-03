تعرف على بنود الهدنة الجديدة المعدلة التي اقترحتها واشنطن على السعودية

الرياض - محمد الاطلسي - أدخلت الولايات المتحدة، الاحد، تعديلات على مقترح المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس جرودنبرغ، لتمديد الهدنة في اليمن..

يأتي ذلك في اعقاب اعلان صنعاء فشل مفاوضاتها ومحاولة واشنطن تمديدها .

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن التعديل الأمريكي شمل اسقاط بنود كانت السعودية وضعتها منها اشتراط صرف المرتبات من عائدات ميناء الحديدة والإبقاء على الالية الحالية لتفتيش السفن ما يعرقل حركة دخول وخروج السفن من وإلى ميناء الحديدة.

وكان المتحدث باسم الخارجية الامريكية نيد برايس اكد في مؤتمر صحفي عقب اتصالات مكثفة اجراها انتوني بلينكن بالمبعوث الأممي هانس جرودنبرغ مطالبته بصرف المرتبات ورفع الحصار عن موانئ الحديدة ومطار صنعاء وهي شروط تتمسك صنعاء بها لتمديد الهدنة لفترة جديدة.

وفي وقت لاحق اجرى بلينكن اتصال بنظيره السعودي في محاولة لإقناعه بقبول المقترح الجديد .