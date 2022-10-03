ورد الآن : خلافات تعصف بالمجلس الرئاسي اليمني بسبب الهدنة وعيدروس الزبيدي يعترض على هذا الأمر بشدة .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي -

�فادت مصادر سياسية يمنية رفيعة في العاصمة السعودية الرياض أن خلافات كبيرة نشبت بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي، أمس الأحد، بسبب التنازلات التي يزمع تقديمها للحوثيين. وبحسب المصادر فإن اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، عضو مجلس القيادة الرئاسي، اعترض بشدة على التنازل للحوثيين بخصوص مرتبات القطاع العام في صنعاء ومناطق الحوثيين التي يطالبون بدفعها من قبل الحكومة الشرعية في عدن. "بحسب "الايام". وقالت المصادر إن الزبيدي اشترط تحويل إيرادات البنك المركزي في صنعاء والحديدة ومأرب إلى عدن أولاً قبل السماح بدفع الرواتب من عدن إلى صنعاء. واجرى رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي امس الاحد ، لقاء مع المبعوث الأممي هانس جوندبريج منفرداً دون مشاركة أي عضو من أعضاء المجلس الآخرين، وجميعهم متواجدون في العاصمة السعودية الرياض، كما عقد الزبيدي اجتماعا بسفيرة السويد في مقر إقامته في الرياض، وطلب من الحوثيين تقديم تنازلات سيادية أخرى للموافقة على تمديد الهدنة في اليمن، والتي انتهت يوم أمس الأحد 2 أكتوبر.