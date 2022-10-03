عبدالملك المخلافي : مطامع الحو ثي تتقدم على كل الاعتبارات الإنسانية ودعوات السلام

الرياض - محمد الاطلسي - بين مستشار رئيس الجمهورية - نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي ، أن مطامع جماعة الحوثي تتقدم كل الاعتبارات الإنسانية ودعوات إحلال السلام في اليمن.

وأشار المخلافي إلى أن مطامع الحوثي بالنفط لاستكمال سيطرته على اليمن تتقدم على كل الاعتبارات الإنسانية ودعوات السلام، لا المرتبات التي وافقت الحكومة اليمنية على مقترحات U.N لدفعها ولا فتح مطار صنعاء والطرقات.

وأوضح المخلافي أن هدف الحوثي فرض سيطرته الكاملة على النفط فقط ليضيف إلى الموارد التي ينهبها مورد جديد لآلته الحربية ولإثراء قياداته.