ألوية العمالقة في اليمن تعلق على رفض الحوثيين تمديد الهدنة وتهديد السعودية والإمارات.. (تفاصيل)

الرياض - محمد الاطلسي - علقت ألوية العمالقة على رفض الحوثيين التوقيع على تمديد الهدنة الإنسانية الأممية.

وكتب أصيل السلقلدي، مدير المكتب الإعلامي لألوية العملاقة: أخيرا سقطت مظلة وحصانة الحوثي التي تسمى (هدنة) ومعها ذهب اتفاق ستوكهولم الذي أنقذ الحوثي ودافع على بقائه بعد أن كان يلفظ أنفاسه الأخيرة في الحديدة.

وأضاف: الآن أصبح متاحا أمام القوات حماية المدنيين وردع الحوثي واستعادة أموالهم ومرتباتهم وأهمها تلك المخصصة من ميناء الحديدة الذي يجب تحريره.

يشار إلى أن جماعة الحوثي أعلنت يوم أمس رفضها تمديد الهدنة، ثم أطلقت اليوم تهديدات باستهداف السعودية والإمارات.