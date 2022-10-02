تصريح عاجل للرئيس اليمني رشاد العليمي بشأن تمديد الهدنة

الرياض - محمد الاطلسي - أكد الدكتور رشاد محمد العليمي، دعم المجلس والحكومة لجهود المبعوث الأممي، واهمية مضاعفة الضغوط الدولية لدفع جماعة الحوثي على التعاطي الجاد معها، وتغليب مصلحة الشعب اليمني على مصالح قادتها وداعميهم الايرانيين.

جاء ذلك، خلال استقباله، اليوم الاحد، المبعوث الخاص للامم المتحدة هانس غروندبرغ، ومساعده معين شريم للبحث في فرص تمديد الهدنة مع استمرار تعنت الجماعة الحوثية ازاء كافة الجهود الرامية لتخفيف المعاناة الانسانية عن الشعب اليمني.

وخلال اللقاء، جدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التأكيد على التزام المجلس والحكومة بنهج السلام العادل والمستدام على اساس المرجعيات المتفق عليها وطنيا، واقليميا، ودوليا وخصوصا القرار 2216.

واشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي بدور المبعوث الاممي وفريقه من اجل احلال السلام والاستقرار.

واشار الرئيس الى دلالة موقف المليشيات الحوثية المعادي لجهود السلام والمساعي الحسنة لوقف نزيف الدم، مقابل المبادرات التي سهلت لها الحكومة الشرعية للتخفيف من المعاناة الانسانية في كافة انحاء البلاد بمن فيهم اهلنا الخاضعين بالقوة لسيطرة هذه الجماعة المدعومة من النظام الايراني