رسمياً : الحكومة اليمنية الشرعية تبلغ المبعوث الأممي بموقف نهائي من تمديد الهدنة بعد انتهائها السادسة مساءً

الرياض - محمد الاطلسي - أبلغت الحكومة اليمنية، المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، بموقفها النهائي من تمديد الهدنة.

وقال وزير الخارجية اليمني أحمد بن مبارك لوكالة أنباء ((شينخوا)) الصينية، مساء اليوم (الأحد) إن الحكومة أبلغت المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الموافقة على مقترح تمديد الهدنة في البلاد.

وكانت الحكومة، قد أعلنت أمس السبت، أنها ستتعامل بإيجابية مع مسودة الهدنة الأممية المحدثة، التي قدمها المبعوث الأممي، كما أكد رئيس مجلس القيادة، الدكتور رشاد العليمي، خلال لقائه اليوم المبعوث، ترحيب المجلس بكافة الجهود الرامية لإحلال السلام وتخفيف معاناة الشعب اليمني.

بدورها جددت مليشيا الحوثي، رفضها تمديد الهدنة، ونفت عبر ناطقها الرسمي ورئيس وفدها التفاوضي الأنباء الواردة عن قبولها بالتمديد.

ودخلت الهدنة، عند السادسة من مساء اليوم الأحد، نهايتها، في ظل تخوفات من عودة الحرب، بعد رفض المليشيات الحوثية كل دعوات السلام.