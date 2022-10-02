اعداد كبيرة من اليمنيين في السعودية ينتظرهم الترحيل خلال الأيام القادمة لهذا السبب ! .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أكدت وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودي، يوم أمس السبت، ضبط 12436 مخالفًا لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود خلال الحملات الميدانية المشتركة التي تمت في مناطق المملكة كافة، للفترة من 26 / 2 / 1444 هـ الموافق 22 / 9 / 2022 م حتى 2 / 3 / 1444هـ الموافق 28 / 9 / 2022 م.

وأوضحت وزارة الداخلية، إن إجمالي المخالفين الذين تم ضبطهم بالحملات الميدانية الأمنية المشتركة في مناطق المملكة كافة بلغ (12436) مخالفًا، منهم (6911) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3249) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(2276) مخالفًا لنظام العمل.

وبينت الوزارة في بيان، أن إجمالي من تم ضبطهم خلال محاولتهم عبور الحدود إلى داخل المملكة بلغ (198) شخصًا، (35%) منهم يمنيو الجنسية، و(55%) إثيوبيو الجنسية، و(10%) جنسيات أخرى، كما تم ضبط (44) شخصًا لمحاولتهم عبور الحدود إلى خارج المملكة بطريقة غير نظامية.

ولفتت إلى ضبط (8) متورطين في نقل وإيواء وتشغيل مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود والتستر عليهم، مؤكدة أن إجمالي من يتم إخضاعهم حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة بلغ (47388) وافدًا مخالفًا، منهم (44362) رجلاً، و(3026) امرأة.

كما أكدت وزارة الداخلية إحالة (36984) مخالفًا لبعثاتهم الدبلوماسية للحصول على وثائق سفر، وإحالة (2559) مخالفًا لاستكمال حجوزات سفرهم، وترحيل (8028) مخالفًا.

وأكدت وزارة الداخلية أن كل من يسهل دخول مخالفي نظام أمن الحدود للمملكة أو نقلهم داخلها أو يوفر لهم المأوى أو يقدم لهم أي مساعدة أو خدمة بأي شكل من الأشكال، يعرض نفسه لعقوبات تصل إلى السجن مدة 15 سنة، وغرامة مالية تصل إلى مليون ريال، ومصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدم للإيواء، إضافة إلى التشهير به.

وبينت أن هذه الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة، حاثة على الإبلاغ عن أي حالات مخالفة على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.