اختفى فجأة .. المبعوث الأممي يتوارى عن الأنظار عقب انتهاء مهلة الهدنة بعد إبلاغ المجلس الرئاسي بهذا الأمر!!

الرياض - محمد الاطلسي - انتهت المهلة المحددة للهدنة الأممية في اليمن، عند الساعة السادسة من مساء اليوم الأحد 2 أكتوبر 2022، دون التوصل إلى اتفاق يقضي بتمديدها، رغم التحركات الدولية بهذا الشأن.

وتوارى المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، عن الأنظار، ولم يدلِ بأي تصريح لوسائل الإعلام حتى الآن، في الوقت الذي يترقب العالم واليمنيون تمديد الهدنة، عقب تضارب الأنباء حول موقف المليشيات الحوثية المتردد، من تمديد الهدنة الأممية.

وعقب أنباء عن قبول المليشيات بتمديد الهدنة، وإبلاغ المبعوث الأممي، مجلس القيادة الرئاسي، بموافقة المليشيات الحوثية على تمديد الهدنة، نفى رئيس وفد المليشيات المفاوض تلك الأنباء، مؤكدة تمسكها بموقفها الرافض للتمديد، واستئناف جولة الحرب.

وتواجه مليشيا الحوثي اتهامات بعرقلة الجهود الأممية الرامية إلى تمديد الهدنة من أجل الوصول إلى حل سياسي شامل، عقب رفضها تنفيذ بنود الهدنة السابقة، ووضع شروط جديدة للموافقة على التمديد.