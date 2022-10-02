رسمياً : جماعة الحوثي تعلن موقفها من تمديد الهدنة الأممية قبل الانتهاء بساعة

الرياض - محمد الاطلسي - كشفت مليشيا الحوثي، موقفها النهائي من تمديد الهدنة الأممية، عقب أنباء عن قبولها بذلك، وإبلاغ مجلس القيادة الرئاسي.

ونفى رئيس وفد المليشيات المفاوض، الأنباء المتداولة حول قبول مليشياته تمديد الهدنة، مؤكدًا الموقف السابق، الرافض لأي تمديد.

وكانت قناة الحدث، قد نقلت عبر حساب ‘‘الحدث عاجل’’ على تويتر، عن مصادر لم تسمها، قولها أن المبعوث الأممي أبلغ مجلس الرئاسة اليمني موافقة الحوثيين على تمديد الهدنة، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ولم يصدر المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، حتى الآن، توضيحًا بشان مصير الهدنة، رغم انتهاء موعدها الساعة السادسة من مساء اليوم 2 أكتوبر 2022.