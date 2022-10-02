اليمن : اعلان ناري وهام من المبعوث الأممي بشأن هذا الأمر فاجئ الجميع

الرياض - محمد الاطلسي -

دعت الولايات المتحدة الأمريكية مليشيا الحوثي إلى دعم المقترح الأممي بشأن تمديد وتوسيع الهدنة الإنسانية، التي تنتهي اليوم الأحد، والتوقف عن الإجراءات التي تمنع فوائدها من الوصول إلى ملايين اليمنيين.

جاء ذلك خلال حديث وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، مع المبعوث الأممي، هانس غروندبرغ، وفق بيان للمتحدث باسم الوزارة، نيد برايس.

وأكد “بلينكين” دعم بلاده لجهود المبعوث الأممي لتمديد وتوسيع الهدنة التي قال إنها تمثل أفضل فرصة لليمن للسلام منذ سنوات وتوفّر الإغاثة لليمنيين.

وجدد التزام واشنطن بدعم حل دائم للصراع يمكّن اليمنيين من تقرير مستقبلهم من خلال عملية سياسية شاملة يقودونها بأنفسهم، معبّرا عن مخاوفه من الإجراءات الحوثية الأخيرة التي تمنع فوائد الهدنة.