تنبيه هام صادر عن المرور السعودي للمواطنين والمقيمين بشأن شرط ضروري لإصدار تصريح القيادة.. ويحذر من غرامة الـ 1000 ريال!!

الرياض - محمد الاطلسي - ناشدت الإدارة العامة للمرور السُّعُودية المواطنين والمقيمين من قائدي المركبات، بضرورة اتباع الإرشادات المرورية في أثناء السير على الطرق المختلفة، لافتة إلى أن مرور قائد المركبة بشكل مستمر على طريق بعينه، لا يعني عدم الانتباه خلال القيادة، مشددة على وجود متغيرات خارجية مفاجئة قد تحدث، مما تتسبب بالحوادث المرورية وتؤثر على سلامة مستخدمي الطريق.

شرط استخراج تصريح القيادة

يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه إدارة المرورآ على ضرورة سريان الهوية الوطنية أو الإقامة، واعتبارها شرط أساسي لاستخراج تصريح القيادة، وذلك خلال ردها على عدد من الاستفسارات والتساؤلات التي تصل إليها عبر صفحتها الرسمية على تويتر: “إذا كنت أرغب في استخراج تصريح قيادة، هل يجب أن تكون الإقامة تكون سارية المفعول؟، جاءت الإجابة: “يلزم سريان الهوية”.

ونشرت أيضًا الإدارة جدول المخالفات التي تتعلق ببعض المخالفات التي يستفسر عن قيمتها المواطنين، منها عقوبة السير بدون رخصة لشخص تحت السن القانوني، بالإضافة إلى عقوبة وغرامة مالية قدرها 1000 ريال في حالة السير بلا لوحات أو لوحات مطموسة للمركبة:

أما عن الشروط الواجب توافرها من أجل إصدار تفويض للمركبات فتتمثل في: