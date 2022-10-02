اليمن : القوات الجنوبية المدعومة أماراتيا تتفاجئ بتخفيض كبير في المرتبات من قبل التحالف بهذه المحافظة الهامة.. والسبب؟!

الرياض - محمد الاطلسي - تفاجأ جنود قوات النخبة الحضرمية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية بتخفيض رواتبهم من قبل التحالف العربي وعلى راسهم الامارات العربية المتحدة المشرفة على الوضع الامنية في ساحل حضرموت.

وعندما ذهبوا لاستلام المرتبات وجدوا انه تم تخفيضا و دون سابق انذار من 2000 ريال سعودي الى 1500 ريال سعودي بدون اي اشعار سابق.

هذا وقال جنود في النخبة الحضرمية انهم هم السباقين في دعوه ونداء التحالف لهم للتجنيد في معسكرات في صحراء حضرموت.

وتابعو انهم هم اللبنه الاولى لتاسيس النخبة الحضرمية التي حررت ساحل حضرموت من عناصر تنظيم القاعدة في مدة اقل من 24 ساعه حيث اشادت بعملية التحرير عدد من الدول العربية والعالمية وايضا الصحف الامريكية واعتبرته اول واعظم واسرع انتصار على تنظيم القاعده الارهابي في العالم.

واستغرب الجنود ان بعض الوحدات لم يتم تخفيض رواتبهم اسوه بهم امثال (معسكر الربوة - محور الضبة - مطار الريان) واعتبرو ان هذا المعسكرات يتواجدون بها قوات التحالف العربي ولم يتم تخفيض رواتبهم.