المملكة تضع شروط جديدة للزواج من غير سعودية مقيمة أو غير مقيمة ..( تعرف عليها)

الرياض - محمد الاطلسي - يتصدر هذا السؤال محركات عناوين البحث في الفترة الأخيرة من قبل العديد من الشباب والرجال المواطنين في المملكة العربية السعودية، ومن ثم تكمن الإجابة في أن المملكة العربية السعودية عملت على توفير جميع المعاملات والأجراءات المدنية اللازمة لإتمام الزواج من امرأة غير سعودية الجنسية، ومن الجدير بالذكر أن الحكومة السعودية تقدم العديد من الخدمات الإلكترونية لكافة المواطنين وكذلك المقيمين، ومن خلال السطور التالية سوف نذكر شروط الزواج من غير السعودية سواء أكانت مقيمة في المملكة أم غير مقيمة:

شروط الزواج من غير سعودية مقيمة عملت الممكلة العربية السعودية على تحديد عدد من الشروط التي لابد من توافرها في حالة رغبة الشب السعودي في الزواج من غير السعودية، التي تكون مقيمة في المملكة العربية السعودية، ومن خلال النقاط التالية نذكر أهم تلك الشروط:

حالة كان الرجل عاملاً أو يعمل في عمل آخر. إحضار صك الطلاق في حالة كان الرجل مطلقاً. تقديم صورة للهوية الوطنية للمرأة الأجنبية. تقديم برنت من الجوازات بحال كانت غير مولودة في السعودية. تقديم صورة من صك طلاق المرأة بحال كونها مطلقة. تقديم إثبات لولي أمر المرأة وتقديم ورقة ثبات صلة القرابة بجال كان ولي الأمر غير الوالد.

طريقة استخراج تصريح زواج من مقيمة نتناول في هذه الفقرة كيفية استخراج تصريح زواج من مقيمة، وذلك من خلال الخطوات التالية:

في البداية يتم تسجيل الدخول إلى منصة أبشر من خلال هذا الرابط منآآ هنا. ثم يتم النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية. ومنها يتم النقر على الإمارة، ثم على الخدمات الإلكترونية. ثم بعد ذلك يتم النقر على تبويب خدمة الزواج، ومنها يتم تحديد نوع الطلب. وفي النهاية وبعد إتمام الخطوات السابقة يتم تعبئة البيانات التي يتطلبها الموقع، ومنها يتم النقر على زر إرسال الطلب.

كيفية تقديم طلب الزواج من أجنبية عبر أبشر يتم تقديم طلب الزواج من أجنبية عبر أبشر، وذلك من خلال اتباع الخطوات التي سوف نستعرضها في النقاط التالية:

في البداية يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أبشر للخدمات الإلكترونية من خلال هذا الرابط منآ هنا. ثم يتم تسجيل الدخول عن طريق حساب المواطن على الموقع. ومنها يتم النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية، ثم يتم النقر على خدمات الزواج. بعد ذلك يقوم المستخدم بالنقر على نوع الطلب وتعبئة المعلومات المطلوبة. وفي النهاية وبعد إتمام كافة الخطوات السابقة يتم النقر على زر إرسال الطلب. خدمة زواج السعودي من أجنبية إلكترونياً

يمكن للمواطنين في المملكة العربية السعودية الاستفادة من خدمة زواج السعودي من أجنبية بشكل إلكتروني وذلك عن طريق اتباع الخطوات التي سوف نذكرها في النقاط التالية:

في البداية يتم الدخول إلى منصة أبشر من خلال هذا الرابط منآ هنا. ومنها يتم النقر على تبويب الخدمات الإلكترونية. ثم يتم النقر على إمارة المنطقة. بعد ذلك يتم النقر على الخدمات الإلكترونية. ومنها يتم النقر على تبويب خدمات الزواج. ثم يتم تحديد نوع الطلب. ومنها يتم النقر على زر الموافقة على الشروط والأحكام. يقوم المستخدم بعد ذلك بتعبئة البيانات التي يتطلبها الموقع. وفي النهاية وبعد إتمام كافة الخطوات السابقة يتم إرسال الطلب. مدة معاملة الزواج من أجنبية في السعودية تكون مدة معاملة الزواج من امرأة أجنبية في المملكة العربية السعودية، شهر ونصف، ومن الممكن أن تصل إلى ثلاث شهور وذلك تبعاً للمعاملات التي تتم في وزارة الداخلية السعودية، ومن الجدير بالذكر أن هذه المدة تخصص للتحقق من المعلومات المرفقة والتأكد من تاريخ صلاحية الأوراق وكذلك تصريحات الزواج من المرأة الأجنبية.