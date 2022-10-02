اليمن.. تعزيزات عسكرية ضخمة تصل هذه المحافظة اليمنية لصالح هذا الطرف ! .. ماذا استجد!

الرياض - محمد الاطلسي - دفعت جماعة الحوثي بتعزيزات عسكرية، إلى جبهاتها في محافظة تعز، جنوب غربي البلاد.

وقال شهود عيان إنهم شاهدوا عربات عسكرية وشاحنات تابعة لجماعة الحوثي، أثناء مرورها في الدائري الغربي لمدينة إب، ومفرق جبلة ومنطقة النجد الأحمر، جنوب المدينة، في طريقها إلى محافظة تعز.

وبحسب الشهود، فإن بعض هذه التعزيزات العسكرية قدمت من محافظة إب، وأخرى من اتجاه محافظتي ذمار وصنعاء الواقعتان تحت سيطرة الحوثيين.

تأتي هذه التعزيزات بعد ساعات من إحباط قوات الجيش بمحور تعز، امس السبت، محاولة تسلل جديدة للحوثيين في جبهة مقبنة غربي المحافظة