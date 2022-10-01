بيان حوثي جديد بشأن تمديد الهدنة بعد إعلان الحكومة اليمنية موافقتها مبدأياً .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر وفد جماعة الحوثي المفاوض، مساء اليوم السبت، بيان جديد بشأن تمديد الهدنة بعد إعلان الحكومة اليمنية موافقتها مبدأيا. زعمت المليشيا في البيان إنها "منذ بدء الهدنة حرصت على عدم تفويت فرص يمكن أن تقود نحو السلام", واعطاء المزيد من الوقت للمداولات والجهود الأممية وجهود بعض الأشقاء؛ في إشارة إلى سلطنة عمان وقطر.

واضاف البيان الصادر من الحوثيين ان الجماعة قبلت بالتمديد الأول والثاني , و أنه خلال 6 أشهر من عمر الهدنة لم تلمس معالجة الملف الإنساني كأولوية , متهمة التحالف العربي بالرهان على الورقة الاقتصادية. حسب البيان؛ في تهديد ضمني برفض تمديد الهدنة.

وكان مصدر مسؤول في الحكومة اليمنية المعترف بها، أكد أن الحكومة تعمل على دراسة المقترح المحدث وستتعامل معه بإيجابية. وأشار إلى أن فوائده تشمل ضمان دفع المرتبات وتسهيل حركة المدنيين والسلع التجارية. وتلقت الحكومة مقترحاً محدثاً من المبعوث الأممي بشأن تمديد وتوسيع الهدنة ابتداء من 2 أكتوبر 2022م.