جماعة الحوثي تتخذ قرار كارثي قد يؤدي إلى توقف مرتبات موظفين الجنوب ويسقط ماتبقى من قيمة العملة اليمنية ( تفاصيل )

الرياض - محمد الاطلسي - هددت جماعة الحوثي المسيطرة على معظم الأراضي في شمال اليمن باستهداف الشركات النفطية التي تعمل في المحافظات الجنوبية ومأرب وطالبتها بالتوقف عن ماسمته نهب ثروات البلاد الوطنية بدءا من الساعة السادسة والنصف مساء غدا الأحد.

وقالت في تصريحات وصفت بالكارثية إن الشركات النفطية والكيانات التي تشرف عليها وتديرها عليها التوقف عن نهب الثروة بعد الموعد المعلن المحدد مالم تتحمل العواقب والمسؤولية وقد ينتج عن ذلك القرار الكارثي توقف رواتب موظفين القطاع العام في الجنوب وإنهيار كبير لقيمة الريال اليمني في حال تضرر الشركات الكبرى بصافر وبترو مسيلة وبلحاف .