اليمن.. عيدروس الزبيدي يفاجئ الجميع بهذا الإعلان الجديد

الرياض - محمد الاطلسي - أشاد الرئيس عيدروس الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي بمتانة العلاقة الثنائية مع دولة هولندا، وجهودها لإنهاء الحرب وبحث خلال اتصال مرئي ، مع سفير مملكة هولندا في اليمن بيتر ديرك هوف، سُبل تجديد الهدنة الأممية، مؤكدا استمرار المليشيات الحوثية

المدعومة من إيران في تعنتها ورفضها الانصياع لدعوات السلام. وطالب الرئيس الزُبيدي الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بممارسة ضغوط حقيقية على المليشيات الحوثية الإرهابية، لافتا إلى استغلالها الهدنة الأممية لإعادة ترتيب صفوفها والاستعداد لحرب جديدة لسيطرة على المناطق النفطية، وتعطيل حركة الملاحة الدولية. وناقش الجانبان جهود الحكومة في إنجاز الإصلاحات المطلوبة لتسريع عملية صرف الدعم المعلن من الأشقاء في المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة المخصص لإنعاش الاقتصاد.