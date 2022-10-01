توقعات جديدة بشأن ما سيحدث بعد وفاة « خامنئي» ومن الشخصية التي تقود البلاد بعد رحيله!!

الرياض - محمد الاطلسي - كشف فريد زكريا كريم سجادبور، زميل في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي، عن توقعاته بشأن ما سيحدث في إيران بعد وفاة المرشد الأعلى علي خامنئي، ومن الشخصية التي قد تقود البلاد بعد رحيله. وأكد سجادبور لـCNN أنه لا أشك في أن هناك رغبة في تغيير جذري داخل المجتمع، مشيرًا إلى أنه لكي تنجح الانتفاضات الشعبية، لا تحتاج فقط إلى الضغط من الأسفل، ولكن انقسامات في الأعلى".

وقال "ما سأبحث عنه هو: هل سنبدأ برؤية الشقوق الموجودة داخل النظام وقوات الأمن والحرس الثوري؟ لم نر ذلك من قبل، لكن هناك محاذير مثيرة للاهتمام الآن، وهي الصحة غير المؤكدة للمرشد الأعلى علي خامنئي الذي يبلغ 83 عامًا، وماذا يفكر الحراس الثوريون في ذلك". وبسؤاله عن الشخصية التي قد تستبدل خامنئي، قال سجادبور إنه يعتقد "أن ما سيحدث هو حالة مشابهة لموت راؤول كاسترو. قائد ضعيف يحل محل قائد قوي. أملي هو أن تتطور إيران لتكون مثل الدنمارك، لكنني تعلمت عدم جعل آمالي تتضارب مع تحليلي".

وأردف: "أعتقد أن ما قد يحدث بعد ذلك هو أن تكون هناك شخصية مشابهة لبوتين في إيران، شخص من المؤسسة الأمنية أو العسكرية يرمي القومية الشيعية خارجًا ويستبدلها بالقومية الإيرانية. مجددًا، آمل أنني مخطىء بهذا الشأن".