ورد الآن : بريطانيا تفتح النار على جماعة الحوثي وتدعوهم للقيام بهذا العمل الحاسم !

الرياض - محمد الاطلسي - فتح وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، اليوم السبت، النار على جماعة الحوثي، داعيا لهم للقيام بعمل حاسم. واتهم في بيان، الجماعة بتهديد سير المفاوضات وحرمان اليمنيين من مستقبل سلمي. ودعا الجماعة إلى الانخراط البنّاء مع الجهود الأممية للوساطة في تمديد الهدنة.

ورحب بالتزام الحكومة اليمنية المعترف بها بتمديد الهدنة في حال الاتفاق عليها، بحسب ما أفادت "وكالة أنباء العالم العربي". وحث الجماعة على "الانخراط بشكل بنّاء مع جهود مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ الرامية للتوسط في الهدنة كي يتسنى إجراء حوار جاد حول تحقيق مستقبل سلمي وشامل بقيادة اليمنيين".

وكان المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، هانس غروندبرغ، أكد أن تجديد الهدنة الإنسانية المقرر انتهاؤها غدا الأحد، ضرورة إنسانية وسياسية، و حذر من أن الفرصة لن تأتي مرة ثانية.

والمح بإمكانية العودة إلى حالة الحرب، في حال تعنّت جماعة الحوثي.