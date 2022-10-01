السعودية تصدر تأشيرة جديدة بدون كفيل .. اعرف شروط الحصول عليها ومميزاتها !

الرياض - محمد الاطلسي - أصدر مجلس الوزراء السعودي قراراً هاماً خلال الأيام الماضية بشأن إصدار تأشيرة دخول جديدة إلي المملكة، والتي يطلق عليها “التأشيرة التعليمية السعودية“.

وأوضح مجلس الوزراء أن الهدف من التأشيرة التعليمية السعودية هو استقطاب المواهب المتميزة، والارتقاء بحالة التعليم في المملكة وجودته، مشيرة أن هذه التأشيرة سوف يتم منحها الطلاب والطالبات وكذلك الباحثين والأكاديميين. وأشارت المجلس أن هذه التأشيرة يتم إصدارها عبر منصة “ادرس” المتخصصة بالعملية التعليمية، حيث تكون هذه التأشيرة طويلة وقصيرة المدى للراغبين من هذه الفئات للدخول إلي المملكة.

مميزات التأشيرة التعليمية السعودية:

1- تنقسم إلى تأشيرة قصيرة لدراسة البرامج التي تصل إلى عام دراسي، وأخرى طويلة المدى وهي خاصة بدراسة البرامج العلمية الطويلة.

2- تخدم الطلاب من 160 دولة.

3- تسجيل البيانات بـ9 لغات مختلفة.

4- تساعد في ربط الطلبات المقدمة بالجهات المعنية ذات الصلة في المملكة.

5- تسهل الالتحاق بالدراسة في السعودية والإجراءات اللازمة لذلك.

6- أنها لا تشترط أن يكون لدى الطالب من دولة أخرى كفيلاً في المملكة.