ورد الان.. الكشف عن تفاصيل ما فعله وزير دفاع السعودية الجديد مع عيدروس الزبيدي بعد استدعائه بشكل مفاجئ

الرياض - محمد الاطلسي - أفادت مصادر سياسية مطلعة أن السعودية نقلت نائب رئيس مجلس الرياض الرئاسي ـ رئيس الانتقالي الجنوبي” التابعة للإمارات عيدروس الزبيدي، على متن طائرة عسكرية من مطار عدن إلى الرياض.

وأكدت المصادر أن السفير السعودي لدى حكومة التحالف، وجه استدعاء مفاجئ وشديد اللهجة للقيادي الزبيدي، على خلفية المشاكل التي اندلعت بينه وبين بقية اعضاء المجلس.

وأوضحت أن الاستدعاء السعودي شمل بقية اعضاء مجلس الرياض الرئاسي بناء على أول توجيه من خالد بن سلمان عقب تعينه وزيرا للدفاع خلال الساعات الماضية في السعودية.

وأشار خالد بن سلمان الذي يتولى ملف الحرب على اليمن إلى أن الالتقاء برئيس وأعضاء مجلس العليمي جاء بتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان، بعد التصدعات التي شهدها المجلس بسبب اجتثاث مليشيا الانتقالي الجنوبي، مسلحي حزب الإصلاح في شبوة وبقية المناطق في أبين، بالإضافة إلى توجهها لإنهاء تواجده وادي حضرموت والمهرة.

واظهر الاستدعاء المفاجئ لأعضاء مجلس العليمي، الذين يقودون مليشيا التحالف في المحافظات الجنوبية، نقلهم عبر طائرة عسكرية سعودية إلى الرياض، مدى التبعية المطلقة لتنفيذ الأجندات الخارجية ضد اليمن.