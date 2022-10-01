أحداث جديدة وغير متوقعة ستشهدها اليمن في هذا الموعد من العام المقبل .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - بحث وزيرا خارجية عُمان بدر البوسعيدي، والولايات المتحدة أنتوني بلينكن، الجهود المبذولة لتمديد الهدنة في اليمن.

وبحسب ما ذكرت وزارة الخارجية العُمانية، اليوم السبت، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية الأمريكي، أكد خلال الجانبين "دعمهما للجهود المبذولة لتمديد الهدنة في الجمهورية اليمنية الشقيقة، وأهمية العمل المشترك لتعزيز الثقة والحوار البناء بين كافة الأطراف". من جهتها قالت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إنه جرى خلال الاتصال "مناقشة الانتهاء الوشيك للهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن، والمقرر غداً الأحد".

وأضافت أن "الوزير الأمريكي رحب بالتزام عمان بتمديد الهدنة، وجهودها للمساعدة في تأمين توسيع الهدنة، الأمر الذي من شأنه أن يجلب المزيد من الإغاثة المنقذة للحياة لملايين اليمنيين".