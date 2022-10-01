شخصية بارزة تفاجئ الجميع و تقدم استقالتها من منصبها.. لهذا السبب؟

الرياض - محمد الاطلسي - بعد النجاح الكبير الذي حققه حُراس البن للسنة الرابعة على التوالي في رد الاعتبار لشجرة البن اليمني وتحقيق يوم 3 مارس ليكون عيد وطني للبن اليمني ونجاحه في اقامة الفعاليات في كل دول العالم واظهار البن اليمني من جديد بعد ان كان قد افل .... يحق لي الفخر والاعتزاز بأني كنت احد المؤسسين لكيان حراس البن وعملت مع الجميع بكل تفاني واخلاص بعد اربع سنوات جهد وتعب وحان الوقت ان نترك المجال للشباب وافسح لمن يستطيع ان يواصل المسيرة في احياء زراعة البن حيث لم يعد لي جهد ووقت كي ابذله في هذه الخدمة المجتمعية .. وبعد كل هذا النجاح يأسفني ان اقدم استقالتي من رئاسة دائرة البن في حراس البن لأسباب شخصية سأذكرها في استقالتي المقدمة لمجلس الامناء .. وبأذن الله سأكون داعما وفيا لحراس البن بأي شكل من الأشكال والله ولي التوفيق ..

هذا ومنذ ايام أطلق ناشطون حملة إعلامية الكترونية عبر شبكات التواصل الاجتماعي، احتفالا بيوم البُن اليمني، الذي يوافق غش 1 اكتوبر، تحت هاشتاج، "#البن_اصله_يمني". وتداول النشطاء في الحملة التي تهدف إلى التعريف بأصالة البن اليمني، صورا لمزارع البن اليمني، وكتابات تتحدث عن دور اليمن الرائد منذ القدم في زراعة وتصدير أجود أنواع البن، إلى دول العالم. وقال نشطاء أن البن جزء لا يتجزأ من الإرث الحضاري لليمن من قديم الزمان، ولابد من التمسك به، من أجل ضمانة حقيقية لاستمرار وجود الأمة بهويتها وخصوصيتها، والاستمرار في زراعته. ويعد البن اليمني من أجود أنواع البن في العالم، والذي يعود لطبيعة المناخ و تأقلم أشجار البن على مناخ اليمن