رجل أمن سعودي يتدخل لحماية سيدة وطفلها فكانت بانتظاره مفاجأة مرعبة اشعلت مواقع التواصل

الرياض - محمد الاطلسي - بعد بطولته وانسانيته والقيام بواجبه بضمير وشجاعة، توفي رجل الأمن السعودي فهد بن سالم الكليب، بحادث دهس مؤلم ضج به مواقع التواصل.

وفي التفاصيل، أقدم رجل الأمن على تقديم المساعدة لسيدة وطفلها لحمايتهما من الدهس، ومكنهما من عبور طريق الملك عبدالله الدائري، قبل أن يلقى حتفه دهسا في نفس اليوم وعلى نفس الطريق، على يد قائد مركبة متهور.

الجدير بالذكر ان حادث السير الذي تعرض له فهد الكليب، جاء أثناء مشاركته في تنظيم فعاليات اليوم الوطني السعودي في الأحساء، بحسب صحيفة "المدينة" السعودية.

وضجت مواقع التواصل بهذا الخبر الحزين، وأشاد النشطاء برجل الأمن الذي لقي حتفه أثناء القيام بواجبه لنشر الأمن ومساعدة الناس في يوم مهم من تاريخ المملكة وهو اليوم الوطني السعودي، وتمنوا للراحل الرحمة والمغفرة، وسط مطالبات بمعاقبة السائق المتهور واتخاذ اجراءات قانونية صارمة بحقه.

هذا واحتفلت السعودية يوم الجمعة 23 ايلول، باليوم الوطني 92، وشهدت المملكة وشوارعها احتفالات ومسيرات ضخمة عمت جميع المناطق والمدن، تخللها بعض الفوضى وحالات اعتداء على الناس وسيارات الشرطة، قبل ان تتمكن السلطات من القبض على المتهمين.