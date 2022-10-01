تفاصيل صادمة بشأن العرض العسكري الذي أقيم في محاقظة مأرب اليمنية يكشف عنها صحفي سعودي

الرياض - محمد الاطلسي - أبدى مساعد رئيس التحرير صحيفة عكاظ السعودية الصحفي عبد الله آل هتيلة استغرابه من العرض العسكري الذي نظم بمحافظة مأرب في ذكرى 26 سبتمبر.

وأشاد الصحفي عبدالله آل هتيلة بالعرض الذي نظم في يوم 26 سبتمبر بمناسبة الذكرى العظيمة التي استقبلها اليمنيين بحفاوة.

وقال هتيلة في تدوينة له" العرض العسكري المهيب الذي نظمته وزارة الدفاع ورئاسة هيئة الأركان ووزارة الداخلية بمحافظة مأرب كان مفاجأة لكل متابع ومراقب للشأن اليمني.

وتابع هتيلة حديثه " ندعو الله أن يعيد لليمن أمنه واستقراره، وأن تستجيب الجماعة الحوثية لكل دعوات السلام، لتبقى هذه القوات وغيرها في ثكناتها