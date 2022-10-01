ورد الآن .. اهم بنود الهدنة الجديدة في حالة الموافقة عليها ستكون لصالح هذا الطرف !

الرياض - محمد الاطلسي - قالت مصادر ان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، قدم مسودة لكل من حكومتي عدن وصنعاء بشأن تجديد ‎الهدنة تتضمن الآتي: –

تجديد الهدنة منذ 2 أكتوبر المقبل ولفترة ستة أشهر إضافية. – توسيع بنود اتفاق الهدنة على النحو التالي:

صرف مرتبات موظفي الدولة الدولة القطاع العام استمرار وقف كل العمليات العسكرية برا وبحرا وجوا.

مطار صنعاء : إضافة 5 وجهات جديدة (منها ‎الهند و ‎مسقط) إلى جانب كلا من عمّان، و القاهرة. ميناء الحديدة: فتح كامل للميناء أمام سفن المشتقات النفطية. ‏

طرقات تعز: تضمنت المسودة فتح بعض الطرق الفرعية، ولم يتم تضمين فتح طُرق أو طريق رئيس للمدينة

واشارت مصادر بان البنود بالاغلب لصالح الحوثيين حيث ان اهم البنود هم من وضعوها والقبول بها قد يشير الى استسلام الشرعية.