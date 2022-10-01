أسعار الصرف في اليمن الأن : سعر الريال اليمني مقابل العملات الأجنبية

الرياض - محمد الاطلسي - شهدت أسعار الصرف ، ، استقرارا نسبيا أمام العملات الأجنبية صباح اليوم السبت 1 اكتوبر 2022م في محافظتي عدن وحضرموت لليوم الثالث على التوالي
وجاءت أسعار الصرف على النحو الآتي:-
أسعار صرف الريال في عدن:
الدولار الأمريكي شراء = 1119 ريال بيع = 1129ريال الريال السعودي: شراء= 295ريال بيع = 297 ريال
الدرهم الإماراتي شراء = 296ريال بيع = 298ريال
أسعار صرف الريال في حضرموت:
الدولار الأمريكي شراء = 1120ريال بيع = 1130ريال
الريال السعودي شراء = 296ريال بيع = 297ريال
الدرهم الإماراتي شراء = 297ريال بيع = 298ريال
أسعار صرف الريال في العاصمة صنعاء :
الدولار الامريكي :
شراء = 559 ريال بيع = 560 ريال
الريال السعودي
شراء = 148.3 ريال بيع = 148.5 ريال
الدرهم الاماراتي
شراء = 148 ريال بيع = 149 ريال