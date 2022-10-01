هذا ما قام به المجلس الرئاسي في اليمن و فاجئ الجميع.. تابع التفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - جمع لقاء رفيع المستوى، أعضاء المجلس الرئاسي اليمني، مع وزير الدفاع السعودي الجديد الأمير خالد بن سلمان، لأول مرة منذ الأزمة العاصفة التي كادت تودي بالمجلس منذ شهرين. وقال بن سلمان في تغريدة على حسابه في تويتر، إنه التقى رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بتوجيهات ولي العهد رئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان.

وأضاف أن اللقاء استعرض مستجدات الأوضاع في اليمن، مؤكدًا "حرص التحالف بقيادة المملكة على دعم اليمن وشعبه، وتطلّعه بأن يحقق المجلس آمال الشعب اليمني الشقيق بتحقيق الاستقرار والأمان، والانتقال باليمن إلى السلام والتنمية" حد تعبيره.

بدوره قال عضو المجلس الرئاسى عبدالله العليمي في تغريدة عبر تويتر، تعليقا عن لقاء المجلس مع بن سلمان: "الآمال معقودة على تماسك القيادة ووحدة الصف وصلابة العلاقة مع اشقائنا لاستعادة الدولة وبقاء ‎اليمن ضمن نسيجه العربي".

يأتي اللقاء في ظل انقطاع جلسات المجلس الرئاسي، بسبب نشوب ازمة عاصفة في عدن مع اجتياح الأنتقالي وقوات موالية للإمارات محافظة شبوة والسيطرة على أبين لم يتمكن خلالها رئيس المجلس رشاد العليمي من ايقاف جموح نائبه عيدروس رغم تمكينه بقرارات رئاسية من جميع مفاصل السلطة في عدن.