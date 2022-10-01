السياسي اليمني عبدالملك المخلافي يقهر الحوثيين و يطلق تغريدات صادمة لهم .. هذا ما قاله !

الرياض - محمد الاطلسي - قال وزير الخارجية اليمني السابق نائب رئيس هيئة التشاور والمصالحة عبدالملك المخلافي في تغريدة على حسابه الشخصي بتويتر ان الحكومة الشرعية مع فتح الطرقات الداخلية وفي المقدمة طرقات تعز ومع فتح مطار صنعاء ومع صرف المرتبات .

واشار المخلافي ان الحكومة الشرعية ليست مع مماطلات وانتقائية الحوثي في الطرق وليست مع محاولته تمرير جواز مزور يضعف الجواز اليمني وليست مع نهب موارد الحديدة المخصصة للمرتبات وعدم صرفها للمرتبات كما يشترط الحوثي

وأوضح المخلافي ان اتفاق أستوكهولم نص على تخصيص موارد ميناء الحديدة لدفع المرتبات وبسبب الحوثي لم تدفع المرتبات، ومنذ ذلك الوقت تراكمت مئات المليارات تكفي لمرتبات أشهر كثيرة ،

وبيّن المخلافي ان على الحوثي أن يثبت مصداقيته في المطالبة بدفع المرتبات بالبدء بتنفيذ هذا الاتفاق قبل أن يطالب باتفاق جديد.

واكد المخلافي في تغريداته ان إي مشروع هدنة يستجيب لشروط الحوثي لن يكون مقبولًا، الهدنة الحقيقية هي التي تستجيب لمتطلبات الشعب اليمني وقيادته الشرعية وتلتزم المرجعيات والشرعية الدولية وليس إرضاء عصابة مدانة بكل القرارات الأممية وسخرت أمكانات الشعب وامواله لقتله وتجويعه بدلا من اغاثته وصرف مرتباته.

واضاف المخلافي ان مطالبة الحوثي بالمرتبات من الحكومة الشرعية رغم أنه يستولي على العاصمة ومعظم موارد الدولة بمثابة أعتراف صريح بالشرعية وأنه ليس حكومة ولا يمتلك شرعية،بقي على المبعوث اقناعه ان ينسحب من العاصمة ويسلم موارد الدولة لتعود الحكومة الشرعية وتسلم المرتبات وتعاد الأوضاع الى ما قبل الانقلاب