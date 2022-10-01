أسرة الصحفي المعتقلين أحمد ماهر وشقيقة تفجر مفاجأة و تصدر بياناً هاماً .. تفاصيل

الرياض - محمد الاطلسي - أصدرت أسرة الصحفي المعتقل أحمد ماهر بيانا جاء فيه:

بسم الله الرحمن الرحيم نحن أسرة الصحفي العدني أحمد ماهر وشقيقه مياس نتوجه بمناشدة عاجلة إلى النائب العام نطالبه فيها بضرورة عرض ابننا على النيابة العامة لأخذ أقواله بصورة قانونية وسليمة.

ونؤكد وبعد لقاءنا مع ابننا في مقر اعتقاله بسجن بير احمد ان جميع الاعترافات التي أدلى بها كانت تحت ضغط التهديد والاكراه والتعذيب.

وعليه فإننا نناشد الاخ الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس الرئاسي بالتدخل العاجل لاطلاق سراح ولدينا كما ندعو النائب العام لاصدار توجيه الى النيابة العامة بضرورة التحقيق معهم وبشكل قانوني وبعيدا عن اي وسائل تعذيب او اكراه واحالتهم فورا الى القضاء لأننا واثقون كل الثقة ببراءة أبنائنا من كافة الاتهامات الموجهة لهم.

ان بقائهم في السجن حتى اليوم وبعد اكثر من شهرين على اعتقالهم لهو امر مؤسف جدا وفعل يخالف النظام والقانون ودولة العدالة التي ينشدها الجميع.

كما لاننسى ان نطالب المنظمات الحقوقية والانسانية حول العالم الوقوف الى جانبنا ومساعدتنا ورفع الظلم الذي نتعرض له اسرة الصحفي احمد ماهر #الحرية_للصحفي_احمد_ماهر