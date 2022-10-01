في السعودية .. عقوبة التحرش السجن والغرامة باستخدام “Air Drop”

الرياض - محمد الاطلسي - أوضح المحامي نايف الخربوش عقوبة التحرش من خلال تبادل الرسائل باستخدام تقنية “Air Drop”.

وذكر أن هذه التقنية تشكل ظاهرة في المقاهي، ويستخدمها الشباب والفتيات لتبادل الوسائط، إلا أنها قد تستخدم في التحرش وإزعاج البعض، وذلك وفقا لـ”الوطن”.

أكد أن استغلال هذه التقنية في المضايقة في الأماكن العامة، يعد جريمة التحرش، ويتم معاقبة مرتكبها بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة مالية لا تزيد على 100 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأشار إلى أن العقوبة قد تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين في ظروف محددة حددها نظام مكافحة جريمة التحرش.