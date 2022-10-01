مستجدات عاجلة... علي محسن يكشفُ تقديم الرئيس اليمني العليمي تنازلات كارثية كبرى بعد لقاء خالد بن سلمان

الرياض - محمد الاطلسي - كشف نائب هادي المقال الجنرال علي محسن الأحمر، عن تنازلات كبيرة قدمها رئيس مجلس القيادة المشكل من السعودية خلال لقائه وزير الدفاع السعودي خالد بن سلمان، أمس الأول، في الرياض.

وقال الجنرال محسن على لسان مستشاره الإعلامي ورئيس تحرير صحيفة “أخبار اليوم” الممولة منه، سيف الحاضري، في تدوينة على (تويتر): ” شخصيا لم أكن أتفاءل بزيارة الأمير خالد بن سلمان للرئيس هادي وراء كل زيارة تنازلات كارثية أوصلتنا إلى هذا الوضع”.

وأضاف: “في آخر لقاء للرئيس هادي بالأمير خالد تنازل عن صلاحياته والمجلس القيادي ورئيسه العليمي لن يكونوا استثناء”.

وأكد أن ” كل زيارة سيعقبها تنازلات كارثية ستقودهم إلى نفس مصير هادي !!”، في إشارة إلى منح رئيس المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات عيدروس الزبيدي صلاحيات جديدة.