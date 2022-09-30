اليمن.. بشرى كبرى بانخفاض مفاجئ وصادم لأسعار المشتقات النفطية.. اليكم التسعيرة الجديدة

الرياض - محمد الاطلسي - سجلت أسعار المشتقات النفطية في اليمن أسعار جديدة، وجاءت أسعار البنزين والديزل اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، متفاوتة بين المحافظات اليمنية المختلفة.

وننشر لكم تسعيرة المشتقات النفطية البترول والديزل في صنعاء وعدن وتعز وحضرموت ومأرب .

أسعار المشتقات النفطية في صنعاء : - البنزين = 11500 ريال يمني - الديزل = 13500 ريال يمني

أسعار المشتقات النفطية في عدن - البنزين = 21800 ريال يمني - الديزل = 26400 ريال يمني

أسعار المشتقات النفطية في تعز - البنزين = 26000 ريال يمني - الديزل = 30000 ريال يمني

أسعار المشتقات النفطية في حضرموت المكلا - البنزين = 21000 ريال يمني - الديزل = 24000 ريال يمني

سيئون - البنزين= 24,000 ريال يمني - الديزل = 28400 ريال يمني

أسعار المشتقات النفطية في مأرب - البنزين (محلي) = 3500 ريال يمني - بنزين (تجاري) = 22000 ريال يمني - الديزل (تجاري) = 24000 ريال يمني