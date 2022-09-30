كشف عن تفاصيل جديدة : المبعوث الأممي يصدر اعلان هام ومفاجأ بشأن اليمن

الرياض - محمد الاطلسي - قال المبعوث الأمريكي: "لدينا التزام الحكومة، وفي حال تعاون الحوثيون، سنستطيع توسيع الفوائد، بحيث يمكن للموظفين والمعلمين والممرضات الحصول على رواتبهم ".

وأضاف أنه شدد خلال الاجتماعات التي عقدها في نيويورك مع الأطراف الإقليمية والدولية الفاعلة، على هامش الدورة الـ 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، على ضرورة "ضمان إبقاء ملف اليمن في طليعة القضايا العالمية التي تم مناقشتها بين قادة العالم".

يذكر ان الفريق الحكومي المفاوض بشأن فتح منافذ تعز أعلن الاثنين، تسلمه مقترحا جديدا من المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن هانس غروندبرغ بشأن تمديد الهدنة لفترة إضافية تضمن فتح منافذ المدينة التي يحاصرها الحوثيون منذ ثماني سنوات، ودفع مرتبات الموظفين.

وتواصل مليشيا الحوثي رفض تنفيذ التزامات بنود الهُدنة وخاصة منها ما يتعلق بفتح الطرق في تعز الأمر الذي يُصعب من تمديدها مع قرب انتهاء فترتها الثالثة الأحد القادم.