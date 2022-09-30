فنان يمني عالمي مقيم في امريكا يفارق الحياة بحادث مروري و الحزن يعم اليمن .. (التفاصيل كاملة )

الرياض - محمد الاطلسي - أدى حادث مروري أليم، إلى وفاة فنان يمني في ولاية نيويورك الأميركية، مساء الأربعاء الماضي.

وقال ناشطون إعلاميون أن خبر وفاة العازف اليمني الشهير أحمد الشيبة، مؤسف وصادم.

وأوضح شقيقه أنه توفي إثر حادث مروري أليم في مدينة نيويورك.

ويشتهر الفنان الشيبة بإعادة توزيع موسيقى بعض الأفلام مثل قراصنة الكاريبي وغيرها.

كما استطاع أن يكتسح الفن الغربي بآلة العود، وكسر القاعدة المتعارف عليها بأن آلة العود لا تتماشى إلا مع الفن الشرقي.

واستضافته العديد من القنوات العربية الكبيرة باعتباره فنانا مشهورا استطاع أن يدخل العالمية من بوابة إعادة توزيع الموسيقى الغربية بآلة العود.

ونجح الشيبة في اختبار إمكانية آلة العود، في الألوان المختلفة كفن “البوب” والأغاني “الكلاسيكية” الغربية، ليبتكر بذلك لونا جديدا في إعادة توزيع الموسيقى الغربية.

واكتشف الفنان الشيبة أن آلة العود لا تتماشى فقط مع الفن الشرقي، بل تتماشى مع أي فن سواء شرقي أو غربي من خلال إمكانيات العازف.

ويحظى أحمد الشيبة بشعبية وحضور كبيرين في الساحة الفنية اليمنية.

ويذكر أن نجومية الشيبة بدأت من منصات التواصل الاجتماعي، حيث كان ينشر مقطوعاته الموسيقية على المواقع العالمي الشهير “يويتوب”، وهو ما نال استحسان رواد مواقع التواصل الاجتماعي، لتلك المقطوعات وحظيت بانتشار واسع.