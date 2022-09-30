قيادي بالمجلس الانتقالي يفاجئ الجميع و يكشف: « مجلس الأمن سيعلن انفصال الجنوب بهذا الموعد» ويصف الوحده بهذا الوصف؟

الرياض - محمد الاطلسي - زعم عضو الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي د. حسين العاقل ان جنوب اليمن سينفصل عن شماله بعد 30 يوم من الان.

وقال العاقل في تغريدة له على حسابه في تويتر ان مصدر هذه المعلومة مجلس الأمن الدولي.

وشن العاقل هجوما حادا على الوحدة التي وصفها بوحدة الفقر والتخلف والفساد والنهب ، وزف بشرى حدوث ذلك لكل المطالبين بالانفصال، واضاف : "‏فك الارتباط والانفصال وتقرير المصير لشعبنا الجنوبي بعد 30 يوم. واردف : المصدر: مجلس الأمن الدولى فألف تريليون مبروك مناضلي شعبنا الجنوبي المكافح العظيم مقدما، وسحقا وتبا لوحدة الفقر والنهب والموت والفساد والتخلف القبلي.